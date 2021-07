Salernitana, il primo rinforzo è il centrocampista Cavion

La settimana della Salernitana è iniziata con un nuovo giro di visite mediche e poi a seguire con il primo allenamento della stagione agli ordini di mister Castori al campo Volpe. In gruppo presente anche il centrocampista Michele Cavion.

Il classe 1994 è il primo volto nuovo dei granata, per lui un contratto fino al 2025. Ma il suo futuro è tutto da decidere, l'ipotesi prestito nel torneo cadetto non è da escludere come opzione. La decisione toccherà a Castori curioso comunque di vederlo all'opera nel corso del ritiro pre campionato.

Reduce da tre stagioni con i bianconeri (6 gol in 84 partite di B), in precedenza Cavion aveva disputato un biennio con la Cremonese (7 gol in 61 partite) e con la Carrarese. Prima ancora esperienze con Feralpisalò, Reggiana ed i settori giovanili di Juventus e Vicenza.