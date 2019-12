Appena 200 minuti giocati sui 720 delle ultime sette giornate di campionato. Tanto basta per capire il momento, ormai lunghissimo, che sta vivendo Niccolò Giannetti. Dall’ormai 19 ottobre scorso, quando giocò titolare al Penzo di Venezia, il problema muscolare continua a dargli costantemente problemi mettendolo spesso e volentieri ko. Non sono bastate le due gare con Juve Stabia e Cittadella e i 20’ minuti finali giocati a Cremona per provare a voltare pagina. Per nulla. Anzi la situazione non sembra migliore neppure a tre giorni dalla trasferta di Empoli. Anche sabato prossimo, infatti, l’attaccante granata dovrebbe restare nuovamente in infermeria, rinviando così il possibile rientro in campo alla penultima gara dell’anno contro il Pordenone. Appuntamento al quale non vorrebbe mancare neppure Cerci che prosegue nel lavoro differenziato. © RIPRODUZIONE RISERVATA