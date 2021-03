Salernitana, problema muscolare per Gondo: in dubbio per Lecce

Inizio di settimana preoccupante per la Salernitana. Nel corso dell'allenamento odierno, infatti, ha alzato bandiera bianca Cedric Gondo, tutta colpa di un affaticamento muscolare rimediato al flessore della coscia destra che l'ha costretto a seguire esclusivamente un lavoro atletico specifico. Nelle prossime ore Fabrizio Castori capirà se potrà contare sull'ivoriano nella delicata trasferta di venerdì sera a Lecce, novanta minuti che potrebbe cambiare in un senso o in un altro il futuro della Salernitana. Per la gara del Via del Mare sembra difficile il recupero del difensore Aya che non ha ancora smaltito gli acciacchi fisici che da qualche settimana l'hanno messo fuori da giochi. Per il centrale granata ancora lavoro differenziato, così come per Guerrieri e Lombardi che da qualche giorno intanto è ritornato a lavorare a Salerno.