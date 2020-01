Un occhio al calciomercato invernale e un altro alla prossima sessione estiva. Di già. Per forza. Sono, infatti, addirittura 14 i calciatori che a fine stagione potrebbero lasciare la Salernitana, chi perché in scadenza di contratto e chi perché obbligato a tornare alla base dopo il prestito di un anno. Nel primo caso sono 6 i calciatori alle prese con la questione “rinnovo si o rinnovo no?”: il più vicino alla firma è il ghanese Odjer, andranno invece valutate nelle prossime settimane le posizione (fisiche e non solo) di Mantovani ed Heurtaux, mentre Rosina, Lopez e il terzo portiere Russo sono già alla ricerca di una nuova sistemazione. Discorso prestiti. Degli 8 arrivati l’estate scorsa a Salerno nessuno, o quasi, conosce con precisione ancora il suo futuro: Karo, Pinto, Jaroszynski, Dziczek, Kiyine, Maistro, Lombardi e Gondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA