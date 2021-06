Salernitana, arrivata in Figc la proposta di trust di Lotito

È appena arrivata alla Federcalcio la proposta di trust per la Salernitana da parte del presidente della Lazio, Claudio Lotito, e delle due società proprietarie del club campano, una di Enrico Lotito e una di Marco Mezzaroma. Lo apprende l'ANSA.

Una mail con la soluzione ipotizzata è stata recapitata in serata, nell'ultimo giorno valido per non infrangere le regole Figc che vietano la proprietà di due club nella stessa serie. Il trust si è reso necessario con la promozione della Salernitana in serie A.