Sono stati giorni decisamente complicati per la Salernitana e per lo staff medico, anzi per l'ormai ex staff medico. In queste ore, infatti, il club granata ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il dott. Andrea D’Alessandro e il dott. Italo Leo. La scelta è stata presa dopo i numerosi dubbi mostrati da quest'ultimi in merito all'applicazione del protocollo indetto dall'istituto superiore della sanità per gli allenamenti collettivi. Nonostante le novità rispetto al protocollo inizialmente redatto nelle settimane scorse, sia D'Alessandro che Leo hanno comunque deciso di fare un passo indietro e di chiudere così con anticipo la loro avventura con il cavalluccio. A breve la Salernitana annuncerà il nome del nuovo responsabile dell'area medica.



