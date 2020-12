La Salernitana inizia a pensare concretamente al mercato di gennaio, lo fa aggregando al gruppo granata Cheick Keita: maliano, classe 1996, ma con passaporto francese. Svincolatosi in estate dopo un’esperienza non proprio felice vissuta con il Birmingham (club di seconda serie inglese), l'esterno mancino è da ieri a disposizione di Fabrizio Castori chiamato ora a valutare il possibile tesseramento del calciatore alla riapertura delle liste. Cresciuto in Francia nelle giovanili del Clairefontaine prima e del Monaco poi, nel 2014 Keita è arrivato in Italia firmando con la Virtus Entella.

Dopo un anno vissuto con la Primavera, dal 2015 al 2017 ha collezionato 45 presente in prima squadra in Serie B. Dopodiché spazio a una breve parentesi con il Birmingham, prima del ritorno nel 2019, con il Bologna in Serie A dove ha giocato 3 partite e con l'Eupen club del massimo campionato belga. Ma dopo due anni riecco nuovamente l'Italia, ora però l'esterno maliano dovrà convincere Castori e la Salernitana.

