Un attacco da rivoluzionare. Probabilmente. Ancora una volta. Aspettando di capire se il calcio tornerà ad essere nuovamente protagonsta dal 4 maggio con la ripresa degli allenamenti, la Salernitana è inevitabilmente a lavoro già per il suo futuro. Quello un po' più lontano, quello legato alla prossima stagione. E così ecco che al diesse Fabiani la quarantena sta servendo per provare a fare il punto della situazione in merito alla rosa del campionato 2020-21 (scenari nuovi permettendo che potrebbero nascere al termine di questa stagione). Tra le incertezze più importanti ci sono quelle legate agli attaccanti Lamin Jallow e Niccolò Giannetti. Entrambi sono tra i pochi calciatori granata con un contratto lungo, eppure il loro futuro sembra essere al momento lontano da Salerno e dalla Salernitana. Il primo, dopo varie trattative non andate in porto e gannio scorso, dovrebbe davvero accettare una nuova sfida all'estero, il secondo invece qualora non dovesse trovare spazio nei prossimi mesi potrebbe dire addio dopo appena una stagione. Non è da scartare l'ipotesi di uno scambio con un altro club cadetto.