Di nuovo in gruppo, finalmente. Da martedì mattina, quando la Salernitana torrnerà ad allenarsi al Mary Rosy dopo due giorni di riposo concessi da mister Ventura, si aggregherà al resto del gruppo anche Cedric Gondo. L'attaccante granata ha, infatti, concluso la quarantena dopo il suo rientro dal Veneto effettuato nelle settimane scorse. L'ivoriano, però, non sarà disponibile per la gara con il Pisa in programma nel week-end del 20 giugno a causa della squalifica che non ha potuto scontare proprio contro i toscani prima dello stop dei campionati. Ma per la sfida dell'Arechi il tecnico dei granata potrà quasi certamente contare su Micai, Capezzi e Cerci che intanto proseguono nel lavoro di recupero in attesa di ritornare a tutti gli effetti in gruppo.