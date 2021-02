Quattro pareggi consecutivi e record eguagliato. Dal 1990 ad oggi la Salernitana soltanto tre volte aveva inanellato, in Serie B, quattro segni "X" di fila al termine dei novanta minuti di gioco, la prima volta accadde nel 1994-95, la seconda nel 2002-03, la terza nel 2016-17. Ma non ultima. Già. Perchè i granata di Castori nelle ultime settimane si sono iscritti all'elenco dopo aver pareggiato contro la Reggina (0-0 al Granillo), contro il Chievo Verona (1-1 all'Arechi), contro il Pisa (2-2 in rimonta all'Anconetani) e nel week-end scorso contro il Vicenza (1-1 all'Arechi). E così in totale sono diventati 8 le gare chiuse con un solo punto conquistato, dieci in meno rispetto al numero più alto dell'era Lotito/Mezzaroma nel torneo cadetto. Nelle stagioni 2015-16 e 2017-18 furono addirittura 18 i pareggi ottenuti in 42 giornate.

