Prima o poi quel giorno sarebbe dovuto pur arrivare. Ma ora, a quanto pare, non è più un giorno, sono più giorni. Tanti. Questo perchè la trattativa tra la Salernitana e la squadra, in merito alla questione stipendi, non è ancora giunta al termine. Il diesse Angelo Fabiani sta provando a fare da mediatore tra club e giocatori, ma ad oggi non sembra esserci ancora un punto di incontro. Djuric e compagni sembrerebbero disposti a fare anche un passo indietro, ma questo ora come ora non basta per stringersi la mano ed iniziare a pensare ad altro. Perchè se da un lato la proprietà granata propone di non pagare due mensilità (si però in caso di promozione in Serie A), la squadra viceversa è disposta a rinunciare a una sola mensilità ma qualora si ritornasse a giocare dovrebbe essere comunque corrisposta. Non resta che attendere e capire come finirà la partita. © RIPRODUZIONE RISERVATA