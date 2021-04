Salernitana, quota undici gol per Tutino e record battuto

Ha dovuto aspettare quasi due mesi dall'ultimo gol, ma l'attesa è finalmente finita. Con la rete segnata nell'ultima giornata di campionato Gennaro Tutino non solo si è (nuovamente) sbloccato ma ha anche toccato quota 11 gol in stagione, che vuol dire record personale battuto. Con merito. In carriera, infatti, l'attaccante della Salernitana non era mai andato oltre le dieci reti (con il Cosenza in B nel 2018-19), ma ora questo scoglio è stato una volta e per tutte superato. In bello stile e con un finale di stagione tutto da giocare che potrebbe far migliorare ulteriormente i suoi numeri. Compreso quelli legati alle realizzazioni nel corso del girone di ritorno, perchè oggi proprio come ieri Tutino è fermo a quota 5 centri. Cinque esattamente come le partite che mancano da qui alla fine e che potrebbero definitivamente consacrarlo come uno degli attaccanti più forti del panorama di Serie B. E non solo.