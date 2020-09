Sono giorni frenetici. Ora o mai più. Del resto tra poco più di una settimana inizierà ufficialmente il campionato di Serie B, con la Salernitana impegnata sabato prossimo contro la Reggina allo stadio Arechi, ma intanto Fabrizio Castori non ha ancora il suo undici iniziale. Per ipotizzarlo servirà chiudere a stretto giro almeno un paio di operazioni a centrocampo. Ed ecco perchè nelle ultime ore il direttore sportivo Fabiani sta provando a stringere i tempi per Andrea Schiavone e Patryck Dziczek. Loro due, dunque, dovrebbero essere i rinforzi tanto attesi per il reparto mediano. Ma stando ai numeri non basteranno solamente loro per la prossima stagione, per il momento però le trattative con Palmiero e Coulibaly sono in stand-by. © RIPRODUZIONE RISERVATA