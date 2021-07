Salernitana, sei reti al Foligno nel primo test stagionale

Tutto molto facile nella prima amichevole stagionale. Sul campo della Country House dell’Hotel Elite di Cascia, una Salernitana per nulla al completo batte agevolmente per 6-0 il Foligno (compagine di D) ricco per l'occasione di tanti giovani. Con Sy assente causa affaticamento muscolare e Jaroszynski invece subito a disposizione, Castori deve fare di necessità virtù affidandosi comunque come di consueto al 3-5-2. Nel primo tempo il protagonista è l'attaccante Fella autore di una doppietta (18′ e 29′), nella ripresa poi stesso destino per D'Andrea (13' e 31'), mentre nel mezzo reti per Kristoffersen (15') e Schiavone (su rigore al 29').

Segue il tabellino della Salernitana:

SALERNITANA (3-5-2): Belec (dal 1′ st Russo, dal 20′ st De Matteis); Bogdan (dal 1′ st Aya), Gyombér, Veseli (dal 1′ st Galeotafiore); Kalombo (dal 1′ st Jaroszynski), Cavion (dal 1′ st Schiavone), Di Tacchio (dal 26′ st Veseli), Capezzi (dal 1′ st Vitale), Boultam (dal 19′ st Kalombo); Fella (dal 1′ st D’Andrea), Djuric (dal 1′ st Kristoffersen). All: Fabrizio Castori