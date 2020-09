Ultimi giorni di calciomercato a dir poco frenetici, anche di più rispetto agli standard del passato. Dopo il portiere Belec e l'attaccante Tutino, saltato al momento invece il ritorno di Capezzi, la Salernitana ha ufficializzato nelle ultime ore anche l'acquisto di Luka Bogdan. Il difensore centrale croato classe 1996, già corteggiato negli anni scorsi, arriva dal Livorno in prestito con obbligo di riscatto. Già in gruppo da qualche giorno, Bogdan è stato inserito da Castori nell'elenco dei convocati per la gara di sabato pomeriggio contro la Reggina (mancheranno per squalifica Gyomber e Di Tacchio). Inserito nella lista anche Cedric Gondo che solo nella tarda serata di oggi è stato tesserato dal club granata, l'attaccante ivoriano arriva in prestito (dalla Lazio) per la seconda stagione consecutiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA