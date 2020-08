La sensazione è che anche questa volta, rispettando la tradizione degli ultimi anni che non piace però a nessun allenatore, la Salernitana completerà l'organico soltanto settimana dopo settimana. Ma intanto il direttore sportivo Fabiani è comunque a lavoro per cercare di capire come muoversi durante il prossimo calciomercato. Tra gli obiettivi principali c'è il difensore centrale Kastriot Dermaku del Parma. L'italo-albanese già in passato è stato corteggiato insistentemente dal club granata, ma mai la trattativa è andata in porto. Questa volta, però, a quanto pare la Salernitana sembra intenzionata a fare un nuovo sforzo importante per cercare di convincere il difensore a lasciare la Serie A dove nella scorsa stagione si è reso protagonista conquistando spesso e volentieri il ruolo di titolare nell'undici di D'Aversa nella seconda parte del campionato. Non è da escludere la possibilità di un prestito secco per una sola stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA