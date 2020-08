Micai sì, Micai no? Una domanda a cui sembra difficile poter dare una risposta già ora. A quanto pare, però, l’intenzione della Salernitana è comunque quella di dire addio al suo portiere, ma per farlo bisognerà trovare una soluzione che dia garanzie a entrambe le parti. Ma intanto il club granata sta già valutando i possibili sostituti. Il nome che piace di più è quello di Marco Carnesecchi che interessa anche alla Spal. Ma la trattativa è tutt’altro che semplice, il buon campionato disputato con il Trapani e soprattutto l’infortunio di Gollini stanno convincendo l’Atalanta e non intavolare nessun tipo di discorso con la Salernitana e le altre pretendenti. Più percorribile, invece, è la pista che porta a Simone Colombi del Parma che nel recente passato Castori ha allenato a Carpi. Ultimo aggiornamento: 15:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA