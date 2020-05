Ora è ufficiale. La Salernitana ha infatti sciolto i dubbi ed ha comunicato che è pronta a riprendere gli allenamenti. Ovviamente saranno sedute individuali in attesa del Consiglio Federale di giovedì prossimo che stabilità l'eventuale ripresa di quelli collettivi e di conseguenza anche la ripresa del campionato di Serie B. Dopo quelli facoltativi attuati nell'ultima settimana, da lunedì 25 maggio quindi i granata potranno tornare ad allenarsi regolarmente presso il Mary Rosy (salvo diverse indicazioni come riportato dal club nella nota stampa). Nella giornata di sabato, invece, lo staff tecnico e la squadra si sottoporranno a tamponi e test sierologici come previsto dal Protocollo, con i risultati che saranno comunicati prima della ripresa degli allenamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA