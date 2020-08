In attesa di definire il ritorno di Dziczek, il calciatore si è detto pronto a restare per un altro anno, la Salernitana continua a valutare diversi profili per il centrocampo. Tra i preferiti c’è quello di Mamadou Coulibaly, senegalese del 1999 di proprietà dell’Udinese. Il club friulano è disponibile a trattare, la base è la formula del prestito secco ma non va esclusa un’operazione a titolo definitivo. Coulibaly è una delle principali richieste di Fabrizio Castori che lo ha già allenato prima al Carpi due stagioni fa e poi al Trapani nell’ultimo campionato di Serie B. Nel curriculum del mediano, classico giocatore di grinta e di corsa, anche le esperienze con il Pescara in Serie A e Serie B e quella poco felice con la Virtus Entella nel torneo cadetto. Ultimo aggiornamento: 15:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA