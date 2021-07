Salernitana, vittoria sofferta contro la Samb: 3-2 a Cascia

Seconda vittoria consecutiva per la Salernitana in amichevole, ma questa volta decisamente più sofferta. In quel di Cascia, dove i granata rimarranno fino a fine mese, gli uomini di Castori battono per 3-2 la Sambenedettese (assente Gyömbér, debutto per Zortea). Accade praticamente quasi tutto nella ripresa: al 16' del primo tempo Schiavone sblocca la partita su rigore, al 43' invece Belec evita il pari parando il tiro dagli undici metri di Bacio Terracino, al 48' però il numero uno sloveno non può nulla sulla conclusione di Casella così come al 55' sul (nuovo) rigore concesso agli ospiti e trasformato da Fazzi che ribalta in questo modo il punteggio. Poi, però, arriva la reazione della Salernitana, al 67 ci pensa Kristoffersen a ristabilire la parità mentre al 73' altro rigore e altra occasione per Schiavone che di fatto chiude la partita (nel finale gol annullato a Fella).

Il tabellino della Salernitana

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Aya (17′ st Galeotafiore), Veseli; Zortea (10′ st Kalombo), Schiavone (1′ st Cavion), Di Tacchio (17′ st Schiavone), Capezzi (10′ st Sy), Jaroszynski (1′ st Boultam, 42′ st Vitale); Djuric (32′ Kristoffersen), D’Andrea (1′ st Fella). A disp: Russo, De Matteis. All: Fabrizio Castori