Salernitana in A, Lotito dribbla tutti: «Rispetterò tutte le regole»

«Io mi atterrò scrupolosamente e pedissequamente al rispetto delle norme, per chi sa leggerle». È il messaggio di Claudio Lotito in risposta agli sguardi che vanno a giugno, alle scadenze delle norme sulla multiproprietà dell'articolo 16 bis delle Noif. Lo pronuncia dall'Hotel Elite di Cascia, dove la Salernitana è approdata ieri a tarda sera per festeggiare la promozione. Ad accoglierla c'erano la proprietà e il ds Fabiani. Discorso al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati