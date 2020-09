© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'U.S.1919 comunica che dai nuovi tamponi effettuati questa mattina dal gruppo squadra». Lo ha comunicato la società campana che, allo stesso tempo, ha precisato «che il tesserato non ha avuto contatti con il gruppo squadra da domenica». Tutti gli altri tamponi sono, invece, risultati negativi. La notizia è arrivata pochi minuti prima del fischio d'inizio di Salernitana- Sud Tirol, valida per il secondo turno di Coppa Italia. Nella serata di ieri, invece, il club campano aveva comunicato «che non c'è stata alcuna positività accertata all'interno del gruppo squadra bensì due tamponi dovranno essere ripetuti in quanto il materiale prelevato è risultato insufficiente ai fini di una diagnosi».