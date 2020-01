Non solo un attaccante, ma anche un difensore. Queste sono le operazioni più importanti che dovrà chiudere la Salernitana nell’attuale sessione di calciomercato, operazioni che Gian Ventura si augura possano essere definite nel minor tempo possibile. Ma per il momento gli ostacoli da superare sembrano essere decisamente tanti. In entrambi i casi. Per il reparto arretrato il direttore sportivo Fabiani ha sondato il terreno nelle ultime ore per Luka Bogdan attualmente in forza al Livorno e già corteggiato nel recente passato dal club granata. La trattativa, però, sembra essere molto complicata, probabilmente già morta prima ancora di nascere. Sul difensore croato, infatti, è forte il pressing del Brescia e del Torino che vorrebbero perfezionare l’acquisto già nelle prossime ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA