Salernitana, si ferma Kristoffersen: distorsione al ginocchio destro

La settimana della Salernitana non inizia esattamente nel migliore dei modi, poco prima del termine dell'allenamento di quest'oggi si è infatti fermato Julian Kristoffersen. L'attaccante norvegese ha alzato bandiera bianca a causa di un trauma distorsivo rimediato al ginocchio destro. Le sue condizioni, come riportato dal club granata attraverso una nota stampa, saranno valutate nelle prossime ore. In dubbio quindi, per il momento, la sua presenza per la gara in programma sabato pomeriggio allo stadio Arechi contro il Cosenza, non mancherà invece il polacco Jaroszynski che ha già smaltito i problemi muscolari accusati sabato a scorso a Cremona negli ultimi minuti della gara dello Zini.

