Salernitana, sempre più vicino il bomber Simy del Crotone

Ad inizio estate sembrava esclusivamente un sogno, oggi quel sogno invece sembra davvero pronto per diventare realtà. Ancora qualche ora e poi la Salernitana potrebbe chiudere, un pò a sorpresa, l'acquisto di Nwankwo Simy, la trattativa con il Crotone prosegue infatti a ritmi serrati ed il diesse Fabiani sembra ormai pronto a dire si alla richiesta di 6 milioni (parte fissa e bonus) del club calabrese.

L'attaccante classe '92 rappresenterebbe il grande colpo di una campagna acquisti vissuta quasi esclusivamente di prestiti, ma per il bomber nigeriano i granata sono pronti a fare un grande sforzo economico. Simy è reduce dai 19 gol realizzati nell'ultima stagione di A, in precedenza invece aveva messo insieme sempre con il Crotone 34 gol in due anni di B.