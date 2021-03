Turno infrasettimanale domani sera per la Salernitana, e che turno infrasettimanale. Contro la Spal, ore 19 allo stadio Arechi, i granata sono chiamati a rispondere presente per confermarsi una volta e per tutte come una grande del campionato di B: «Domani affrontiamo una squadra di altissimo livello per la categoria e servirà una grande prestazione - ha fatto sapere Fabrizio Castori attraverso il sito ufficiale della Salernitana - Noi siamo concentrati per fare la nostra partita e vogliamo tornare ad ottenere un risultato positivo importante tra le mura amiche. La squadra sta bene, termina le partite in crescendo e questo fa ben sperare per il futuro. Sarà importante la gestione delle energie perché siamo in un ciclo di gare ravvicinate. Recuperiamo alcuni giocatori che erano indisponibili e tutti saranno utili da qui alla fine».

Convocati, infatti, Belec (ballottaggio con Adamonis), Mantovani e André Anderson, out invece Guerrieri a causa di una distorsione al ginocchio sinistro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA