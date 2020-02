Per una volta il tournover di Gian Piero Ventura non sarà forzato. Bensì voluto. Lunedì sera nel posticipo contro il Trapani, infatti, il tecnico della Salernitana potrebbe cambiare leggermente il suo undici titolare. Novanta minuti utili per far rifiatare chi fino a questo momento ha giocato senza mai staccare la spina e ridare di conseguenza minuti a chi invece ultimamente è rimasto a guardare dalla panchina. Un po' per scelta e un po per problemi fisici. Domandare a Di Tacchio, Cicerelli e Giannetti. In poco tempo tutti e tre hanno detto addio alla maglia da titolare. Ma ora, forse, le cose potrebbero cambiare nuovamente. Almeno contro il Trapani. Il primo, ormai quasi ex capitano, potrebbe prendere il posto di Dziczek in cabina di regia, il secondo quello sull’out mancino di Kiyine che potrebbe essere dirottato nuovamente al centro e il terzo quello di Gondo in attacco. Ultimo aggiornamento: 19:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA