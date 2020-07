LEGGI ANCHE

La notizia che Ventura temeva,deve dire addio al finale di stagione. I controlli effettuati quest’ogi dall’esterno scuola Lazio hanno evidenziato la lesione di alto grado al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Una vera e propria sentenza, che estrometterà quindi dai giochi uno dei punti fermi della Salernitana. Ma intanto, nonostante la brutta notizia, Lombardi attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sentire tutta la sua vicinanza alla squadra: «Grazie per tutti i messaggi di questi giorni! Lavorerò più duramente possibile per non dover più andare a terra in questo modo! Ora tiferò a gran voce per questo splendido gruppo che siamo, per far sì che questa città e questa grande squadra si possa giocare qualcosa di importante!! FORZA SALERNITANA!».Il club granata fa sapere che nella giornata di oggi si è sottoposto a controlli medici anchela cui distrazione muscolare sembra in via di guarigione, l’attaccante da quest’oggi inizierà un lavoro atletico specifico.