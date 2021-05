Salernitana, che fatica con le big: una sola vittoria nel girone di ritorno

L’ultima sconfitta, che ad ogni modo non ha spazzato via il sogno della Serie A, ha confermato lo scarso feeling della Salernitana con le vittorie nei big match di questa stagione. Dopo la gara con il Monza di sabato scorso i granata vantano appena quattro successi nelle tredici partite disputate contro una delle prime otto squadre della classifica del torneo cadetto.

In attesa della super sfida con l’Empoli di venerdì prossimo, occasione nella quale la vittoria sarà necessaria, ad oggi la squadra di Castori si deve accontentare dei successi ottenuti solamente contro il Venezia (sia all’andata che al ritorno), il Cittadella (all’andata) e il Chievo Verona (all’andata). Certamente importanti, oltre che ormai distanti tenendo conto del periodo in cui sono arrivate, ma che a conti fatti sono troppo poche visti i cinque pareggi e soprattutto le cinque sconfitte accumulate in tutti questi mesi nelle altre sfide ad alta quota.