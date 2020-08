Metabolizzata, si fa per dire, la delusione per il mancato accesso ai playoff di Serie B, la tifoseria della Salernitana torna a far sentire la propria voce. Lo fa con il "Direttivo Salerno" che nell'ultima notte ha esposto in città due striscioni di chiara protesta contro la società granata, specialmente contro il co-patron Claudio Lotito. Pur non essendo chiamato in causa concretamente nel primo messaggio, lo striscione esposto all'esterno dello stadio Arechi sembra ovviamente essere indirizzato proprio al numero uno granata: "Stesso film, stessi protagonisti, stesso finale. La tua parola non vale niente, per noi sei solo un perdente". Decisamente più eloquente quello esposito in città qualche istante più tardi: "Lotito Pinocchio". Il tempo passa ma il rapporto tra la piazza e Lotito non sembra affatto migliorare, ma intanto c'è da preparare la sesta stagione consecutiva in Serie B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA