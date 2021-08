Salernitana, Bonazzoli show: mai in gol al debutto

Meglio di così non poteva cominciare l'avventura di Federico Bonazzoli con la Salernitana, la doppietta contro la Reggina messa a segno lunedì sera allo stadio Arechi ha permesso non solo ai granata di conquistare il passaggio del turno in Coppa Italia ma anche al diretto interessato di sfatare un tabù personale. Finalmente. Mai, infatti, prima di ieri Bonazzoli aveva segnato al suo debutto con una nuova squadra. Con l'Inter, la Sampdoria, il Lanciano, il Brescia, la Spal, il Padova, nuovamente la Sampdoria ed infine il Torino ha dovuto in ogni circostanza attendere un bel pò prima di festeggiare la prima rete. Ma come da tradizione c'è sempre una prima volta, e che prima volta. Ma sfatato il tabù, ora per Bonazzoli ci sono altri obiettivi da raggiungere: segnare in campionato, ma soprattutto superare quota 8 gol in una stagione che rappresenta ad oggi il miglior rendimento (in B con il Padova nel 2018-19).