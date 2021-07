Salernitana, per la fascia destra ecco lo svincolato Kechrida

L'inventiva di certo non sta mancando alla Salernitana. Condizionato attuamente dalla non presenza di una vera società, il ds Fabiani sta provando comunque ad assecondare le richieste tecnico/tattiche di mister Castori. Dopo i vari Strandberg e Coulibaly, è la volta di un altro svincolato proveniente dall'estero: il terzino destro Wajdi Kechrida.

Il classe 1995 è l'ultima novità in casa granata, reduce dall'esperienza in patria con l'Étoile du Sahel l'esterno è in pianta stabile da qualche anno nel giro della nazionale della Tunisia. Per lui, come da copione per gli altri svincolati, contranno di un anno con opzione al verificarsi di determinate condizioni (in primis quella legata alla permanenza in Serie A).