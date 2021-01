Brutte notizie, ma per fortuna non sono diventate bruttissime. Durante il primo allenamento con la Salernitana, svolto ieri pomeriggio dopo la firma messa sul contratto, il nuovo arrivato Sanasi Sy è stato subito costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema al ginocchio accusato dopo un contrasto di gioco. Quest'oggi, però, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il calciatore francese ha escluso fortunatamente per Castori problemi seri, e così tempi di recupero accorciati per Sy che ad ogni modo non avrebbe preso parte alla gara di sabato pomeriggio con il Pescara in programma allo stadio Arechi.

