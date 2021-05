Salernitana, tampone negativo: Castori in panchina a Pescara

Dopo diciannove giorni di positività arrivano finalmente buone notizie per Fabrizio Castori, il tampone effettuato nella giornata di sabato ha infatti appurato la negativià del tecnico della Salernitana che dunque lunedì pomeriggio all'Adriatico di Pescara potrà tornare in panchina alla guida della sua squadra dopo essere stato costretto a saltare le ultime tre giornate di campionato (Monza, Pordenone, Empoli). La conferma arriva direttamente dal club granata con una nota stampa sul proprio sito ufficiale: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che sia il tampone effettuato nella giornata di ieri dal tecnico Fabrizio Castori sia quello effettuato nella giornata di oggi hanno dato esito negativo”. Alla vigilia del match decisivo contro il Pescara l'allenatore marchigiano, però, non rilascerà nessuna dichiarazione. Oltre a Castori, la Salernitana ritrova Kiyine dopo il turno di squalifica scontato sabato scorso ed anche Veseli dopo la botta alla testa rimediata sul finire del primo tempo della gara con l'Empoli.