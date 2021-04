Salernitana, tamponi negativi per la squadra, poi nuovi controlli

La Salernitana tira nuovamente un sospiro di sollievo, questo pomeriggio infatti il club granata ha comunicato sul proprio sito ufficiale che tutti i tamponi effettuati nella giornata di domenica sono risultati negativi.

Ma il club non abbassa la guardia e domani sottoporrà staff e squadra a un nuovo giro di tamponi, dopodiché l'iter verrà effettuato anche nella giornata di giovedì per seguire così come da copione il protocollo prima di una partita.

Nel caso specifico prima della gara con il Monza in programma sabato allo stadio Arechi, occasione durante la quale mancherà ovviamente Castori in panchina (risultato positivo al Covid-19) ma molto probabilmente non Coulibaly, Durmisi, Sy e Kristoffersen che nelle ultime ore sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo.