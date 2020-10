Per fortuna nessuna brutta notizia alla vigilia della sfida casalinga con il Pisa. I tamponi effettuati nella giornata di giovedì dalla Salernitana sono risultati tutti negativi, pericolo scampato quindi anche per i giocatori rientrati dalle Nazionali. Specie per il difensore Norbert Gyömbér che ha vissuto gli ultimi giorni in un contesto, quello della Slovacchia, dove le positività sono aumentate giorno dopo giorno.

La disponibilità del centrale ex Perugia permetterà quindi a Fabrizio Castori, a meno di scelte tecniche, di non dover rinunciare al suo leader difensivo. I dubbi, invece, sono legati a Cedric Gondo che anche nella giornata di ieri, così come Bogdan, non ha lavorato con il resto della squadra.

