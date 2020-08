In attesa di trasferirsi a Sarnano per il ritiro precampionato, la Salernitana ha ufficializzato il programma delle amichevoli estive che verranno disputate in terra marchigiana. In attesa, ovviamente, di capire cosa accadrà al mondo del calcio nei prossimi giorni visto il numero attuale dei contagi in Italia. Ma tant'è. La squadra di Fabrizio Castori affronterà sabato 29 agosto allo stadio Maurelli di Sarnano la Fermana compagine di Lega Pro (fischio d'inizio alle 17:30). Stesso orario e stessa location anche per il triangolare con Sambenedettese e Matelica, anche loro compagini di Lega Pro, che andrà in scena mercoledì 2 settembre. Sabato 5, invece, sarà la volta della sfida contro la Ternana di Cristiano Lucarelli (altra formazione che partecipa al terzo campionato nazionale), anche questa volta tutti in campo alle 17:30 al Maurelli. In merito alla questione tifosi sugli spalti, per tutti gli incontri non ci sono ancora informazioni precise in tal senso. © RIPRODUZIONE RISERVATA