Salernitana, Top 11 B: Castori miglior allenatore dell'ultima stagione

Non poteva certamente mancare lui, Fabrizio Castori. Il grande artefice della promozione in A della Salernitana è stato scelto dai tifosi social italiani come il miglior allenatore dell'ultima stagione di Serie B. L'ennesimo riconoscimento per chi, dopo Carpi, ha ottenuto un nuovo risultato sportivo insperato. Il tecnico marchigiano, sul profilo ufficiale Instagram della Lega B, è stato il più votato nella sfida a distanza con i colleghi Dionisi dell'Empoli, Zanetti del Venezia e Venturato del Cittadella. A Castori dunque, seppur in maniera virtuale, il compito di guidare la Top 11 del torneo cadetto del campionato 2020-21, una Top 11 che in parte conosce davvero molto bene vista la presenza di Belec in porta, di Gyömbér e Bogdan in difesa e di Tutino in attacco.