In attesa di capire se l’operazione con Andrè Anderson andrà realmente a buon fine, la Salernitana sembra intanto pronta a mettere sotto contratto un altro brasiliano. Si tratta di Felipe Curcio, per lui origini italiane, terzino sinistro classe 1993 che nelle scorse ore ha rescisso il contratto con il Brescia. In grado di poter ricoprire sia il ruolo di esterno nel centrocampo a cinque che di terzino basso in una difesa a quattro, Curcio è in Italia dal 2013: per lui esperienze con Foggia, Lupa Roma, Martina Franca, Fidelis Andria e infine Brescia dove dal gennaio del 2018 tra Serie B e Serie A ha disputato 33 partite (appena 4’ minuti in A). L’arrivo dell’italo-brasiliano consetirebbe di fatto a Ventura, tra le altre cose, di poter eventualmente cambiare modulo nelle prossime settimane, e alla società di coprire con anticipo il buco che lascerà a fine stagione Lopez. © RIPRODUZIONE RISERVATA