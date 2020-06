La Serie A sembra essere diventata davvero il sogno di tutti in casa Salernitana, ma per riuscirci servirà sbagliare poco, molto poco, nel finale di stagione. E non solo per l’eventuale promozione, perché prima Djuric e compagni vorranno provare a raggiungere un altro record: tre vittorie e poi i granata di Ventura diventerenno infatti la squadra con il maggior numero di successi consecutivi conquistati allo stadio Arechi. Attualmente il record lo detiene la Salernitana di Gigi Cagni che nel 1999-2000 vinse 8 partite di fila davanti al proprio pubblico, a 6 invece è ferma attualmente la squadra di Ventura che da sabato prossimo potrà riprendere finalmente la rincorsa. Il Pisa sarà il primo avversario da battare, poi sulla strada ci saranno la Cremonese e la Juve Stabia. Del resto i sogni esistono per essere poi realizzati. © RIPRODUZIONE RISERVATA