Salernitana, ok al trust e serie A confermata

Ora la Serie A è davvero una certezza per la Salernitana, la paura è finalmente sparita. La decisione è stata presa pochi istanti fa nel corso del Consiglio Federale, tutti hanno votato a favore del club granata fatta eccezione del presidente della Lega di B Balata che si è astenuto. Assenti, invece, gli squalificati Lotito e Pasini presidente della Feralpisalò. Approvato, quindi, il piano per il trust consegnato sabato scorso dalla Salernitana, questa volta la nuova documentazione ha rispettato tutti i paletti imposti dalla Figc e quindi l'indipendenza del trust dalla precedente proprietà. Resta solo da capire la posizione del Benevento e del Cosenza che nelle scorse ore sembravano pronti a presentare ricorso. Sponda Salernitana, invece, bisognerà capire se la cessione a Radrizzani, proprietario attuale del Leeds, andrà davvero in porto.