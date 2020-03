Da uomo a... uomo. Da Ventura a... Cerci, passando per un breve discorso alla squadra, in vista del match con il Venezia di domani sera sotto i riflettori dell'Arechi. Tutto nel giro di 48 ore. Ieri la ripresa degli allenamenti subito dopo la sconfitta di Frosinone, domani sarà di nuovo campionato. Contro i lagunari, nel turno infrasettimanale valevole come ottava di ritorno del campionato cadetto, potrebbe essere proprio il turno(ver) di Alessio Cerci.

LA CHANCE

Complice l'emergenza continua in casa Salernitana, infatti, le tante indisponibilità in attacco e il flop della coppia superstite Gondo-Jallow, l'ex Milan è in predicato di trovare minutaggio maggiore contro l'undici di Dionisi. Dopo il quarto d'ora di domenica scorsa allo Stirpe di Frosinone, infatti, in cui si sono finalmente visti dei timidi segnali incoraggianti da parte del giocatore, Ventura sembra disposto a concedergli una nuova chance contro il Venezia. Stavolta con un minutaggio superiore. E chissà che il trainer granata non possa pensare di schierarlo addirittura dal primo minuto. Una suggestione, un'idea, quasi un sogno che probabilmente gli sta frullando nella mente dopo avere fatto per l'ennesima volta la conta dei superstiti ed essere stato costretto a fare di necessità virtù contro i ciociari. Con Djuric indisponibile e Giannetti a meno di mezzo servizio, del resto, Ventura si trova di fronte a un bivio. O confermare lo sterile tandem d'attacco composto da Jallow-Gondo, che ha ciccato clamorosamente allo Stirpe, oppure cambiare qualcosa sul fronte offensivo. Magari sfruttando la mezzora di autonomia che in questo momento Cerci potrebbe avere finalmente incamerato nelle gambe. In tal caso a fargli posto sarebbe Lamin Jallow. Facile immaginare una staffetta tra i due a partita in corso. Prima di domenica scorsa, Cerci non giocava dal match con il Perugia all'Arechi del 26 ottobre scorso. In quell'occasione, come del resto nelle altre poche che si era «meritato», il trainer granata gli concesse appena 2'. Da allora tante incomprensioni, altrettante tribune, poche panchine ed il rettangolo verde sempre più lontano. Fino al match di ieri l'altro allo Stirpe. A Frosinone, l'attaccante ha mostrato un pizzico di orgoglio. Ha provato a proporsi, ad accelerare, a fare qualcosa insomma, nel grigiore generale del reparto offensivo. Domani potrebbe essere finalmente il suo momento.

I CAMBI

Certamente Ventura si affiderà a un po' di turnover. O almeno a quello che può, in relazione alle tante indisponibilità da fronteggiare. In difesa, per sua stessa ammissione, giocherà Billong al posto di Migliorini, mentre Karo prova a insidiare Aya sulla destra. Dalla parte opposta Jaroszynski non ha praticamente concorrenza e neppure rivali (ieri Curcio ha ripreso ad allenarsi, ma è ancora lontano dalla forma migliore). Novità anche a centrocampo. Cicerelli sta meglio con il ginocchio, domenica ha ripreso confidenza con il terreno di gioco e domani sera dovrebbe tornare titolare sulla fascia come quinto di destra. In tal caso, Kiyine tornerebbe sull'out mancino, concedendo un po' di riposo a Lopez. Nella zona nevralgica, invece, si viaggia verso la conferma in blocco della cerniera di Frosinone con Akpa, Dziczek e Maistro, nonostante Capezzi reclami spazio (ieri mattina Di Tacchio si è rivisto in campo, ma è ancora alle prese con alcune noie muscolari e difficilmente sarà convocato). Stamani, la squadra sosterrà la consueta seduta di rifinitura prima della quale Ventura parlerà nuovamente al gruppo. Lo ha già fatto ieri a dire il vero, confermando quanto detto a caldo a microfoni e taccuini nel ventre dello Stirpe. Il trainer granata si è detto soddisfatto dell'approccio del match contro i ciociari. Ha detto ai suoi uomini che risultato a parte era l'incontro che aveva chiesto: una partita maschia, un match da uomini. Domani, la Salernitana avrà la possibilità di riscattarsi immediatamente contro il Venezia. Stamani (10.30) la seduta di rifinitura al Mary Rosy, poi tutti in ritiro in vista del match con i lagunari all'Arechi.

