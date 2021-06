Salernitana, è Gennaro Tutino il quarto granata nella Top 11 di B

Spopola la Salernitana con i suoi calciatori nella Top 11 di Serie B scelta dai tifosi di tutta Italia attraverso il sondaggio organizzato dalla Lega cadetta sul proprio profilo Instagram. Dopo Vid Belec, Norbert Gyömbér e Luka Bogdan, oggi tocca a Gennaro Tutino indossare la maglia da titolare (nessun club ha quattro tesserati in squadra). In occasione dell'ultima votazione l'attaccante granata ha ottenuto insieme a Coda del Lecce e Mancuso dell'Empoli il maggior numero di voti trovando così spazio nel 4-3-3 scelto dalla Lega. Battuti a suon di like Ayè del Brescia, Bajic e Dionisi dell’Ascoli, Buonaiuto e Ciofani della Cremonese, Canotto e Ciciretti del Chievo Verona, Ciurria del Pordenone, Di Mariano e Forte del Venezia, Giacomelli e Meggiorini del Vicenza, La Mantia e Matos dell’Empoli, Marconi del Pisa, Mota del Monza e Novakovich del Frosinone.