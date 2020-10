Per fortuna nessun altro calciatore della Salernitana è positivo al Covid-19. Dopo la notizia delle ore scorse riguardante la positività di un tesserato che da alcuni giorni però non era più in gruppo, questa mattina il club granata si è sottoposta nuovamente ai tamponi che hanno dato notizie confortanti. La conferma è arrivata nel pomeriggio direttamente dalla Salernitana attraverso un comunicato stampa emesso sul proprio sito ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che tutti i tamponi effettuati questa mattina dal gruppo squadra sono risultati negativi". Ma l'iter, ovviamente, non è ancora terminato. Domani, a ventiquattro ore della trasferta di Verona, nuovo giro di tamponi prima della partenza alla volta del Veneto. © RIPRODUZIONE RISERVATA