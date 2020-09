Dopo Gyomber la Salernitana torna a far parlare di se in chiave calciomercato, in queste ore infatti il direttore sportivo Fabiani ha perfezionato l’acquisto di Tomas Kupisz. L’esterno polacco, fedelissimo di Castori che l’ha già allenato con buoni risultati prima a Cesena e poi a Trapani, lascia il Bari a titolo temporaneo ma con il diritto di riscatto a favore del club granata (si legge nella nota ufficiale). Ma l’arrivo di Kupisz non sistema del tutto le cose per quello che riguarda la batteria degli esterni, in attesa di capire se Lombardi tornerà davvero c’è sempre la questione Casasola da gestire. Il futuro dell’argentino, non ufficializzato dalla Salernitana in queste settimane, resta infatti ancora in bilico. Intanto Maistro ha salutato Salerno per iniziare la sua nuova avventura con il Pescara, mentre il centrocampista Martorelli ex Ravenna non ha convinto Castori e non farà parte dell’organico della prossima stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA