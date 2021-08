Salernitana, ufficiale l'ingaggio del centrocampista Kastanos

Nuovo rinforzo per il reparto mediano, la Salernitana ha infatti definito questa mattina con la Juventus l'operazione Grigoris Kastanos che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Il cipriota, corteggiato da Fabiani già un paio di anni fa, nella scorsa stagione ha giocato con il Frosinone in B (34 presenze e 2 gol), mentre l'anno prima con il Pescara sempre nel torneo cadetto (24 gare).

Per lui anche l'esordio in A con la maglia della Juventus nel 2019. Con l'arrivo di Kastanos, però, il mercato dei granata non è affatto finito, oltre alla difesa e all'attacco c'è ancora da completare il centrocampo con l'arrivo di uno o due calciatori qualora dovesse andare via Schiavone. Intanto si continua a trattare con Mattia Viviani svincolatosi dal Chievo Verona.