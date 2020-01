Tempo di nuove ufficialità in casa Salernitana. Dopo l’arrivo di Aya, il direttore sportivo Fabiani ha definito anche l’arrivo dell’esterno mancino Felipe Curcio che ha firmato un contratto fino al termine della stagione ma con opzione per altri due anni. Dopo una settimana di allenamenti con i suoi nuovi compagni, il brasiliano ex Brescia può dunque ritenersi a tutti gli effetti un nuovo calciatore granata. Per lui, così come per Aya, sembra già certa la convocazione per la partita di sabato pomeriggio contro il Cosenza in programma allo stadio Arechi. Chi non prenderà parte al prossimo impegno di campionato è Moses Odjer, l’ultimo superstite della rosa del primo anno di Serie B (2015) ha salutato tutti nelle scorse ore ed è volato in Sicilia per firmare il contratto con il Trapani di Castori. © RIPRODUZIONE RISERVATA