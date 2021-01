Ora è ufficiale, Mamadou Coulibaly è finalmente un nuovo calciatore della Salernitana. Dopo il lungo corteggiamento dell'estate scorsa, la Salernitana nelle ultime settimane era tornata alla carica del centrocampista di proprietà dell'Udinese. Reduce da un inizio di stagione poco condito da presenze, il pupillo di Fabrizio Castori questa volta ha detto subito si al club granata che ha portato a termine l'operazione con i friulani con la formula del titolo temporaneo con opzione e controopzione. Il centrocampista senegalese, in passato già allenato dal tecnico granata prima a Carpi e poi Trapani, è già a Salerno e nelle prossime ore svolgerà il primo allenamento con il resto della squadra. Intanto per il reparto offensivo il direttore sportivo Fabiani continua a lavorare per Mirko Carretta del Cosenza (3 i gol realizzati nella prima parte di stagione).

