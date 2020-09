LEGGI ANCHE

Altre due ufficialità. Fabrizio Castori può iniziare finalmente a sorridere, nonostante il netto ritardo sulla tabella di marcia stilata in estate. La Salernitana ha infatti ufficializzato quest'oggi gli acquisti diedi. Il primo, classe 1993 e già da qualche giorno a disposizione del tecnico granata, arriva dal Bari con la formula del prestito con obbligo di riscatto a favore della Salernitana.Il secondo invece, che ha svolto tutto il ritiro pre campionato con il resto della squadra, torna in prestito dalla sorella maggiore Lazio. Entrambi saranno convocati per la gara d'esordio di sabato pomeriggio contro la Reggina e dovrebbero quasi certamente anche indossare la maglia da titolare viste alcune defezioni e un organico ancora incompleto. Intanto Tutino sembra riavvicinarsi alla Salernitana, nelle prossime ore dovrebbero esserci gli sviluppi tanto attesi da Castori e dall'attaccante campano.