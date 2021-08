Salernitana, un gol per tempo Palermo battuto in amichevole

Rientrata da Cascia, dove venerdì si è concluso il ritiro pre campionato, la Salernitana quest'oggi è scesa in campo a San Gregorio Magno per sfidare in amichevole il Palermo degli ex Odjer e Fella. Contro i siciliani i granata di Castori si impongono con il punteggio di 2-1: al 18' del primo tempo solo davanti alla porta Kristoffersen deve semplicemente appoggiare in rete per sbloccare il risultato, al 21' della ripresa invece Coulibaly solo davanti a Pelagotti trova il raddoppio, mentre nove minuti più tardi Silipo su rigore accorcia le distanze. Ma non basta per negare alla Salernitana la gioia della vittoria. Per l'occasione Castori riproprone Bogdan in difesa, mentre in attacco fa rifiatare Djuric lasciando spazio al compagno di reparto Kristoffersen. Assenti Veseli, Cavion, Boultam e gli ultimi arrivati Kechrida e Lassana Coulibaly.

Il tabellino della Salernitana:

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan (dal 1′ st Aya), Gyombér (dal 1′ st Strandberg), Jaroszynski (dal 24′ st Sy); Zortea (dal 24′ st Galeotafiore), M. Coulibaly (dal 26′ st Vitale), Schiavone (dal 1′ st Di Tacchio), Capezzi (dal 1′ st Obi), Ruggeri; D’Andrea, Kristoffersen (dal 1′ st Djuric). A disp: Russo, De Matteis. All: Castori